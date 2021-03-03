Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan müdahale
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Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan müdahale

03.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:18
Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan müdahale

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 548'inci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 548'inci günde de sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 yıl önce kaçırılan oğlu Muhammed için evlat nöbetine devam eden Nadire Çakan, aniden rahatsızlandı. Sağlık ekipleri, Çakan'a müdahale ederken, diğer anneler de destek oldu. 

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin HDP il binası önündeki oturma eyleminde, 548'nci güne girildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden oğlu Kerem Çakan ile gelen Nadire Çakan, 10 yıl önce 13 yaşındayken, terör örgütü tarafından kaçırılan çocuğu Muhammed için oturma eylemini sürdürüyor. Anne Çakan, bugün sabah saatlerinde geldiği çadırda, oğlu için gözyaşı döküp, ağıtlar yakarken rahatsızlandı. Baygınlık geçiren anne Çakan'a, hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Çakan'ın rahatsızlanması üzerine diğer anneler de büyük üzüntü yaşayıp, destek oldu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Nadire Çakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan müdahale
Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan müdahale
Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan müdahale
Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan müdahale
Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan müdahale
Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan müdahale
Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan müdahale
Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan müdahale

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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