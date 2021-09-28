Son dakika haberi: 'Onların çocukları Avrupa'da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz' - Haberler
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Son dakika haberi: "Onların çocukları Avrupa'da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi:

Edinilen son dakika haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 757. gününde de devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 757. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 757. gününde de sürüyor. Evladı Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna seslenerek teslim olmasını istedi. Ödümlü, "Köy korucusu ve muhtar olduğum için devleti seviyordum oğlumu 2014'te götürdüler. Bunlar 1991'de 13 yaşındaki kız kardeşimi de öldürdüler, babamda kardeşimin cenazesinde kalp krizi geçirip vefat etti. HDP Kürtlerden ne istiyor, hiçbir güven bırakmadı, biz devletimizi seviyoruz, burada ne kadar Türk var ise onların hakkına bizde sahibiz. Buradaki aileler çocuklarını bekliyor, onların çocukları Avrupa'da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz. 2 yıldır çocuğum ölmüş diyorlar bu hayatla yaşıyoruz. Biz çocuklarımızı istiyoruz, oğlum eper beni görüyor ve duyuyorsan evine dön gel Yusuf artık yeter. HDP'liler dağdaki gençlere giderseniz işkence yaparlar, 50 yıl ceza verecekler diyorlar öyle bir şey yok. Dağda gelen çocuğu Recep Tayyip Erdoğan yanına kabul etti, bu dünyaya bir örnek olsun. Teslim olursanız sizi anne ve babalarınıza teslim ediyorlar. Kimse size zarar veremez tüm dağdaki çocuklara sesleniyorum, eve gelip teslim olun anne ve babalarınız sizi burada bekliyor" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Son dakika haberi: Onların çocukları Avrupa'da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz

Son dakika haberi: Onların çocukları Avrupa'da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz

Son dakika haberi: Onların çocukları Avrupa'da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz

Son dakika haberi: Onların çocukları Avrupa'da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz

Son dakika haberi: Onların çocukları Avrupa'da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz

Son dakika haberi: Onların çocukları Avrupa'da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz

Son dakika haberi: Onların çocukları Avrupa'da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz

Son dakika haberi: Onların çocukları Avrupa'da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz

Son dakika haberi: Onların çocukları Avrupa'da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz

Son dakika haberi: Onların çocukları Avrupa'da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz

Son dakika haberi: Onların çocukları Avrupa'da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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