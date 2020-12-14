Son dakika haberi | Evinin banyosunda yaktığı mangal dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Evinin banyosunda yaktığı mangal dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti

14.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:02

Son dakika haberler... Evinin banyosunda yaktığı mangal dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti 2 çocuk babası sağlık personelinin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eşinden bir süre önce ayrıldığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen sağlık personeli, evinin banyosunda...

Evinin banyosunda yaktığı mangal dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti

2 çocuk babası sağlık personelinin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eşinden bir süre önce ayrıldığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen sağlık personeli, evinin banyosunda yaktığı mangalın dumanından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı Devlet Hastanesinde idari birim personeli olarak çalışan Abdullah Bekmezci'den yakınları bir süre haber alamadı. Bekmezci'den haber alamayan kişiler durumu, ekiplere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine Abdullah Bekmezci'nin yaşadığı eve giden ekipler, gelen dumanlar sebebi ile banyoya yöneldi. Ekiplerce yapılan kontrollerde Bekmezci'nin, yaktığı mangalın dumanından etkilenip zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

İki çocuk babası olduğu ve eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen Abdullah Bekmezci'nin cansız bedeni polis ve savcı incelemesinin ardından otopsiye gönderildi. İntihar şüphesi üzerinde durulan konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Evinin banyosunda yaktığı mangal dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Evinin banyosunda yaktığı mangal dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Evinin banyosunda yaktığı mangal dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Evinin banyosunda yaktığı mangal dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIRIM

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