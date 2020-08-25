Son dakika haberi! Evinin bahçesine kenevir eken şahsı jandarma yakaladı Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde evinin bahçesine kenevir eken 1 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde evinin bahçesine kenevir eken 1 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyon, Evciler ilçesi Gökçek köyünde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, köyde bir şahsın evinin bahçesine kenevir ektiği bilgisini alan ekipler operasyon yaptı. Evciler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından H.Ç isimli şahsın evine yapılan baskında 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca olayla bağlantıları bulunan A.Ç ve E.K., isimli şahıslar tespit edilerek E.K.'nın Başmakçı ilçesindeki ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi.

Olayın ardından 1 kişi gözaltın alınırken, 2 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA