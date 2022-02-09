Son dakika haberi: EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Havva Şahin (77) evinin bahçesinde ölü bulundu.
TAVŞANLI, KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Havva Şahin (77) evinin bahçesinde ölü bulundu.
Olay, Yeni Mahalle, Zümrüt Sokak'ta meydana geldi. Oğlu ile birlikte yaşayan Havva Şahin, evinin bahçesinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Havva Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.