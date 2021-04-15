Son dakika haberi | Evini ateşe verdiği kardeşini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet talebi
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Son dakika haberi | Evini ateşe verdiği kardeşini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet talebi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Evini ateşe verdiği kardeşini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Son dakika haberler: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arazi nedeniyle tartışarak evini ateşe verdiği kardeşini öldüren ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arazi nedeniyle tartışarak evini ateşe verdiği kardeşini öldüren ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali P. (73) ve kardeşi Osman Yavaş (62) arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sonrasında Ali P., önce kardeşi Osman Yavaş'a ait evi ateşe verdi. Daha sonra çıkan kavga sırasında yanında bulundurduğu silahını çıkartan Ali P., kardeşine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Osman Yavaş, olay yerinde yaşamını yitirirken, yanan ev ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayın ardından kardeşini öldüren Ali P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Kocaeli 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kardeşi kasten öldürmek', 'mala zarar verme' suçundan hakkında açılan davada Ali P.'nin yargılanmasına devam edildi.

"Ağırlaştırılmış müebbet talebi"

Duruşmaya sanık Ali P. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada Ali P.'nin, kardeşi Osman Yavaş'ın evine giderek camını kırdıktan sonra evi ateşe verdiği, daha sonra arabasına gittiği esnada karşılaştığı kardeşi Osman Yavaş ile tartıştığı, sonrasında ise kardeşine ateş ederek öldürdüğünün anlaşıldığı belirtildi. Mütalaanın devamında ise kardeşini öldüren Ali P.'nin müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Duruşma ertelendi

Mütalaa sorasında Ali P.'ye savunma yapmak için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KOCAELİ

Son dakika haberi | Evini ateşe verdiği kardeşini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Son dakika haberi | Evini ateşe verdiği kardeşini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Son dakika haberi | Evini ateşe verdiği kardeşini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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