Son dakika haberi! Evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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Son dakika haberi! Evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Bir son dakika haberine göre BODRUM'da, evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu.

Son dakika haberi! Evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
09.09.2020 21:41 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:45

BODRUM'da, evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu. Ev sahiplerinin yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri özel aparatla yakaladığı yılanı bahçeden çıkardı.

Olay, Kızılağaç Mahallesinde evin bahçesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesine yılanın girdiğini gören aile panik yaşadı. Yılanın bahçeden çıkarması için, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekipleri girişteki incir ağacında bulunan yılanı özel aparatla yakalayıp, keseye koydu. Daha sonra yakalanan yılan doğaya bırakıldı.


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Kaynak: DHA

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