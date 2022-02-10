Son dakika haberi | Evi yanan kadını komşuları 'ağlama' diye teselli etmeye çalıştı

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında ev sahibi Emine Koç ile binanın şartelini indirmek için yukarı çıkan apartman görevlisi Hasan Yalçın, çatıda mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi yaralanmadan binadan indirildi. Evi yanan Emine Koç, tedbir amaçlı alındığı ambulanstan inerken komşuları 'ağlama' diye teselli etmeye çalıştı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi 910 sokak üzerinde bulunan 8 kartlı apartmanın en üst katında çıktı. Emine Koç'a ait daireden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Dumanı gören çevre binalarda oturanlar sokağa döküldü. Apartman görevlisi Hasan Yalçın, elektrik şalterini indirmek için eve girmek isterken, alevlerin yayılması ve dumandan dolayı ev sahibi Emine Koç ile beraber apartmanın çatı katına çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri de site ve çevresinde güvenliğini sağladı.

İlk belirlemelere göre klima motorundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.