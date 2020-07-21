Son dakika haberi... Eve dönmeyen çoban ölü bulundu Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde keçilerini otlatmaya giden çoban ölü bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde keçilerini otlatmaya giden çoban ölü bulundu. Çobanın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilse de gerçek ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İlbistanlı köyünde Kemal Sarıyıldırım (65) keçilerini otlatmak için dağa götürdü. Akşam saatlerinde sürü eve dönerken, Kemal Sarıyıldırım gelmedi. Ailesi de aramaya çıktı. Sarıyıldırım'ın cansız bedeni evine yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulundu.

Darp ya da yara izine rastlanmayan Sarıyıldırım'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından Asri Mezarlık Morguna konuldu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA