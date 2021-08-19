Son dakika haberi... Evden silah ve tarihi eser fışkırdı
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Son dakika haberi... Evden silah ve tarihi eser fışkırdı

Son dakika haberi... Evden silah ve tarihi eser fışkırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca Çıldır ilçesine bağlı Sabaholdu köyünde bir ikamete yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca Çıldır ilçesine bağlı Sabaholdu köyünde bir ikamete yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayda silah ve tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Çıldır ilçesi Sabaholdu köyünde ikamet eden bir şahsın evinde çok miktarda ruhsatsız silah ile tarihi eser bulundurduğu yönünde bilgiler elde etti.

Ruhsatsız silahlarla birlikte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsın evinde yapılan aramalarda, 3 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 63 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği, 20 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, 52 adet av tüfeği fişeği, 1adet metal arama dedektörü, 6 adet tarihi olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet tarihi olduğu değerlendirilen toprak küp ile bakır küçük tabak, 3 adet hayvan küpesi takma ve sökme pensesi ile çok sayıda hayvan küpesi ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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