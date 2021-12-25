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Son dakika haberi | EVDEKİ YANGINDA 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MALATYA'da, bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 kişi, dumandan etkilendi.

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MALATYA'da, bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 kişi, dumandan etkilendi.

İnönü Mahallesi Terminal Caddesi'ndeki 6 katlı aparmanın 4'üncü katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler, evde mahsur kalan Suriye uyruklu 5 kişiyi uzatılan merdiven ile dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriyelilere, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Son dakika haberi | EVDEKİ YANGINDA 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haberi | EVDEKİ YANGINDA 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haberi | EVDEKİ YANGINDA 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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