Son dakika haberi! Evde tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü
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Son dakika haberi! Evde tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü

15.03.2021 20:28 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:34
Son dakika haberi! Evde tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü

Son dakika haberi... Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evde çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evde çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl ilçesinde D.U. (38) ile arkadaşı Murat Ekmekçi (31) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında D.U., arkadaşı Murat Ekmekçi'yi tabanca ile başından vurdu. Evden ayrılarak Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden D.U., arkadaşını evde tabanca ile vurduğunu anlattı. D.U.'nun gözaltına alınmasının ardından ekiplerin evde yaptıkları incelemede Murat Ekmekçi'nin başından vurularak öldüğü tespit edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Son dakika haberi! Evde tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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