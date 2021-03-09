Son dakika haber... MUĞLA Evde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

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Son dakika habere göre Evde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında, kurdukları özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Evde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında, kurdukları özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 25 kök Hint keneviri ile 50 gram esrar ele geçirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Dün öğle saatlerinde adrese baskın düzenleyen ekipler, S.A.D. ve E.M.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 25 kök Hint keneviri, 50 gram esrar ile 5 bitki besini, 2 ışıklandırma sistemi, 1 nem ve ısı ölçer ile 2 regülatör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı