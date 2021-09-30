Son dakika haberi | Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırıldı - Haberler
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Son dakika haberi | Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırıldı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının olay yerinde yaptığı inceleme tamamlandı.

Anne Aynur Mert (41), çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali'nin cesedi, cenaze aracıyla İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan baba Turgay Mert'ten haber alınamazken, anne ve çocuklarının zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Dün, Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan anne ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınları polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini bulmuştu.

Son dakika haberi | Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırıldı

Son dakika haberi | Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırıldı

Son dakika haberi | Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırıldı

Son dakika haberi | Evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırıldı
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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