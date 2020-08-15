Son dakika haberi! Evde karantinada bulunan vatandaşlar denetleniyor
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Son dakika haberi! Evde karantinada bulunan vatandaşlar denetleniyor

Son dakika gündem haberi: Uşak'ta koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde karantinada tutulan vatandaşlar, polis ekiplerince denetlendi, uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirildi.

15.08.2020 15:52 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:00

Uşak'ta koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde karantinada tutulan vatandaşlar, polis ekiplerince denetlendi, uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirildi.

Uşak Valiliğince yürütülen "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu" çalışmaları kapsamında il genelinde oluşturulan 51 ekip, denetimlerini sürdürüyor.

Aralarında polislerin de bulunduğu ekipler, il genelinde Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslı olmaları nedeniyle evde karantinada tutulan vatandaşları ziyaret ediyor.

Ekipler, karantinadaki vatandaşlara gerekli bilgilendirmelerde bulunuyor, isteklerinin olup olmadığını soruyor.

Günde en az iki kez yapılan denetimlerde vatandaşların büyük çoğunluğunun karantina kurallarına uyduğu gözlemlenirken, karantina kurallarını ihlal eden vatandaşlar hakkında da gerekli cezai işlemler için tutanak tutuluyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki düğünlerde denetimlerini sürdürürken, vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takması konusunda uyarılıyor.

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Son dakika haberi! Evde karantinada bulunan vatandaşlar denetleniyor

Kaynak: AA

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