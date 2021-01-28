Evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı (2)
28.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:27
Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 yaşındaki çocuğu alevlerin arasından kurtardı.
Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 yaşındaki çocuğu alevlerin arasından kurtardı.
Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki evde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerince 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı.
Yaralı çocuk 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
Söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, evde olduğu belirtilen anne Hülya Yürür'e ulaşmak için büyük çaba harcıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun