Evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı (2)
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Evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı (2)

28.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:27

Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 yaşındaki çocuğu alevlerin arasından kurtardı.

Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 yaşındaki çocuğu alevlerin arasından kurtardı.

Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki evde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerince 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı.

Yaralı çocuk 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, evde olduğu belirtilen anne Hülya Yürür'e ulaşmak için büyük çaba harcıyor.

Evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı (2)
Evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı (2)
Evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı (2)
Evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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