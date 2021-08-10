Son dakika haberi... Evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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Son dakika haberi... Evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberi... Evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Tavşanlı ilçesi Derbent köyünde Mehmet Ö.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Son dakika haberi... Evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi... Evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi... Evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi... Evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi... Evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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