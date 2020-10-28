Son dakika haberi: Ev ziyaretinden fotoğraf paylaşan 5 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası
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Son dakika haberi: Ev ziyaretinden fotoğraf paylaşan 5 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

28.10.2020 13:07 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:28
Son dakika haberi: Ev ziyaretinden fotoğraf paylaşan 5 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

Son dakika haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan ev ziyareti yasağını ihlal eden 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan ev ziyareti yasağını ihlal eden 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği Derbent köyünde ev ziyaretlerinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Derbent köyünde sosyal medya paylaşımlarından, ev gezmesi yaparak maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 5 kişi hakkında Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere 15 bin 750 lira idari yaptırım uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Gerekli işlemlerin jandarma ekiplerince yapıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların kural ihlallerini 112 numaralı telefon hattı ya da "Hayat Eve Sığar" (HES) uygulamasından bildirebileceği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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