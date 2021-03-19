Son dakika haberi! Ev ziyareti yasaklanan Keşan'da, ev sahibi ve 4 misafirine 17 bin TL ceza

Son dakika haber: KORONAVİRÜS vaka oranlarının artış gösterdiği Edirne'nin Keşan ilçesinde, evine misafir kabul ederek alkol aldıkları belirlenen ev sahibi ve 4 misafirine 17 bin TL idari para cezası uygulandı.

KORONAVİRÜS vaka oranlarının artış gösterdiği Edirne'nin Keşan ilçesinde, evine misafir kabul ederek alkol aldıkları belirlenen ev sahibi ve 4 misafirine 17 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Keşan'da, Hıfzıssıhha Kurulu'nca ev ziyaretleri ve toplanmaların tespit edilmesi halinde kolluk güçlerince idari para cezası uygulanması yönünde karar alındı. Bir ihbarı değerlendiren polis, Yeni Mahalle Felek Caddesi üzerinde bulunan sitedeki bir dairede 5 kişinin toplanarak alkol aldıklarını belirledi. Ev sahibi ve 4 arkadaşına ilgili maddelerden toplam 17 bin TL idari para cezası kesildi. Evde bulunanlar ise evlerine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL