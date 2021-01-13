Son dakika haberi: Ev yangınını söndürmeye giden itfaiye ekibinin aracı, şarampole devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Ev yangınını söndürmeye giden itfaiye ekibinin aracı, şarampole devrildi

13.01.2021 12:04 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:12
Son dakika haberi: Ev yangınını söndürmeye giden itfaiye ekibinin aracı, şarampole devrildi

Son dakika haberine göre ELAZIĞ'ın Keban ilçesinin Akgömlek köyünde, ev yangınına müdahaleye giden itfaiyecilerin aracı, sis nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinin Akgömlek köyünde, ev yangınına müdahaleye giden itfaiyecilerin aracı, sis nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, Elazığ'dan sevk edilen başka itfaiye ekibi, yangını söndürdü. 

Yangın, gece saatlerinde, Keban'a bağlı Akgömlek köyündeki Mustafa Aslantaş'a ait tek katlı evin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle başladı. İhbar üzerine yola çıkan Keban Belediyesi itfaiye ekibinin aracı, sis nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, Elazığ'dan yangın bölgesine sevk edilen başka itfaiye ekibi, çatının yanı sıra evi de saran alevleri söndürdü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi. 


Son dakika haberi: Ev yangınını söndürmeye giden itfaiye ekibinin aracı, şarampole devrildi
Son dakika haberi: Ev yangınını söndürmeye giden itfaiye ekibinin aracı, şarampole devrildi
Son dakika haberi: Ev yangınını söndürmeye giden itfaiye ekibinin aracı, şarampole devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay İlker Başbuğ Donald Trump Muharrem İnce
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Tolga Ciğerci Abdullah Avcı Emre Taşdemir Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Ev yangınını söndürmeye giden itfaiye ekibinin aracı, şarampole devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 12:15:51. #1.14#
title