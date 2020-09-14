Son dakika haberi... Ev karantinasına uymadı, yurda yerleştirildi
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Son dakika haberi... Ev karantinasına uymadı, yurda yerleştirildi

Son dakika haberine göre BOLU'da, koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle evde 14 gün karantinada olması gerekirken, otomobiliyle gezen Erhan D. polis tarafından yakalanarak karantina yurduna yerleştirildi.

Son dakika haberi... Ev karantinasına uymadı, yurda yerleştirildi
14.09.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:34

BOLU'da, koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle evde 14 gün karantinada olması gerekirken, otomobiliyle gezen Erhan D. polis tarafından yakalanarak karantina yurduna yerleştirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu Batı Gişeleri mevkisinde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında Düzce'den Bolu'ya gelen bir otomobil durduruldu. Otomobilin sürücüsü Erhan D.'nin kimliği kontrol edildi. Erhan D.'nin, Bolu'daki fabrikada çalışan ve koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi.

YURDA YERLEŞTİRİLEREK KARANTİNAYA ALINDIErhan D.'ye karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi gereği hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca 3 bin lira da para cezası kesildi. Erhan D., daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise Yurdu'na götürülerek, burada karantinaya alındı. 

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Kaynak: DHA

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