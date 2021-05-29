Son dakika haberi: Ev görünümlü kumarhaneye polis baskını: 12 gözaltı
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Son dakika haberi: Ev görünümlü kumarhaneye polis baskını: 12 gözaltı

Son dakika haberi: Ev görünümlü kumarhaneye polis baskını: 12 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Afyonkarahisar'da bir eve baskın düzenleyen polis 12 kişiyi kumar oynarken suçüstü yaptı.

Afyonkarahisar'da bir eve baskın düzenleyen polis 12 kişiyi kumar oynarken suçüstü yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslara korona virüs tedbirlerini ihlalden 37 bin 800 TL para cezası kesilirken, baskın anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Olay, kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi Eski Sebze Pazarı Caddesi üzerindeki binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adreste kumar oynandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri eve baskın düzenledi. Ekipler baskında 2 oda içerisinde toplamda 12 şahsın iskambil kağıtlarıyla ve okey takımlarıyla oyun oynadıklarını tespit etti. Evde arama yapan ekipler iki adet açılmamış 52'lik iskambil kağıdı, 106'lık 29 adet iskambil kağıdı,4 adet okey ıstakası, 213 adet okey taşı ve 3 adet zar, 4 adet skorların yazılı olduğu yazboz defteri ve 56 adet skorların yazılı olduğu yazboz kağıdı ele geçirdi. Baskında kumar oynanmasına yer temin ettiği öne sürülen K.G. (57) ile A.O.Y. (69) birlikte 10 kişi gözaltına alındı. Şahıslara korona virüs tedbirlerini ihlalden toplamda 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi. Şahısların işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, gerçekleştirilen kumar baskını ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi: Ev görünümlü kumarhaneye polis baskını: 12 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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