Son dakika haberi... Euroleague'in olası kararının Türk takımlarına etkileri

Karar sonrası play-off sıralaması değişebilir

Anadolu Efes 4, Fenerbahçe Beko 1 sıra yükselmiş olacak

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Turkish Airlines Euroleague Ticari Varlıklar Hissedarları Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda Rusya için aldığı kararlar, organizasyonun bu sezonki durumunu ciddi oranda etkileyecek ve özellikle Play-Off mücadelesi veren bazı takımların yeniden umutlanmasına neden olacak.

Olası senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv ve Bitci Baskonia, 5 sıra yükselerek bu durumu avantaja çevirebilecek takımlar olarak gözüküyor. Rusya takımları ile oynanan maçlar yok sayılır ise güncel sıralama üzerinde Bayern Münih 11'incilikten 6'ncı sıraya, Maccabi Tel Aviv 12'ncilikten 7'nci sıraya, Bitci Baskonia ise 17'ncilikten 12'nci sıraya yükselecek.