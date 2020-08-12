Son dakika haberi | Euro bölgesi sanayi üretimi Haziran'da yüzde 9.1 arttı Son dakika haberlerine göre Euro bölgesinde mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da aylık bazda yüzde 9.1 yükseldi.

Euro bölgesinde mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da aylık bazda yüzde 9.1 yükseldi.

Avrupa Birliği'nin istatistik ofisi Eurostat verilerine göre Euro bölgesi sanayi üretimi Haziran'da yıllık bazda ise yüzde 12.3 düştü.

Eurostat verilerine göre, yıllık bazda üretim;dayanıklı tüketim mallarında yüzde 20.2,sermaye mallarında yüzde 14.2,ara mallarında yüzde 6.7,dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4.8,enerji yüzde 2.6 arttı.Euro bölgesi sanayi üretiminde yıllık bazda en yüksek artışlar yüzde 21.7 ile Slovakya'da ve yüzde 17.1 ile Macaristan'da gerçekleşti.

Avrupa Birliği genelinde sanayi üretimi de Haziran'da aylık bazda yüzde 9.1 yükselirken, yıllık bazda yüzde 11.6 düştü.

Kaynak: DHA