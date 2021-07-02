Son dakika haberi... EURO 2020'de İtalya yarı finale yükseldi

Son dakika gelişmesine göre EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde İtalya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde İtalya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika ile İtalya, Almanya'nın Münih şehrinde karşı karşıya geldi. 31'inci dakikada İtalya öne geçti. Belçika savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Verratti pasını ceza sahası içerisindeki Barella'ya aktardı. Bu oyuncunun iki rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 44'üncü dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan Belçika yarı sahasına giren İnsigne, Tielemans'tan sıyrıldı. Ceza sahası yayının hemen gerisinden sağ ayağıyla plase bir vuruş yapan Insigne, meşin yuvarlağı kaleci Courtois'nın solundan filelerle buluşturdu: 0-2. 45+2'nci dakikada Belçika'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Lukaku, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 2'nci yarıda Belçika'nın skoru dengeleme çabaları sonuç vermeyince mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, adını yarı finale yazdırdı.İtalya, yarı finalde 6 Temmuz Salı günü Wembley'de İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı