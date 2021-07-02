Son dakika haberi... EURO 2020'de İtalya yarı finale yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... EURO 2020'de İtalya yarı finale yükseldi

Son dakika haberi... EURO 2020'de İtalya yarı finale yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde İtalya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde İtalya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika ile İtalya, Almanya'nın Münih şehrinde karşı karşıya geldi. 31'inci dakikada İtalya öne geçti. Belçika savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Verratti pasını ceza sahası içerisindeki Barella'ya aktardı. Bu oyuncunun iki rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 44'üncü dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan Belçika yarı sahasına giren İnsigne, Tielemans'tan sıyrıldı. Ceza sahası yayının hemen gerisinden sağ ayağıyla plase bir vuruş yapan Insigne, meşin yuvarlağı kaleci Courtois'nın solundan filelerle buluşturdu: 0-2. 45+2'nci dakikada Belçika'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Lukaku, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 2'nci yarıda Belçika'nın skoru dengeleme çabaları sonuç vermeyince mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, adını yarı finale yazdırdı.İtalya, yarı finalde 6 Temmuz Salı günü Wembley'de İspanya ile karşı karşıya gelecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Şeyma Subaşı İbrahim Selim Kerem Kamışlı
Spor Diego Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... EURO 2020'de İtalya yarı finale yükseldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 00:01:33. #1.14#

title