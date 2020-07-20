Son dakika haberi... ETSO'dan organik tarım uygulamaları eğitimi Son dakika habere göre Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) düzenlediği Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi Birinci Modülü tamamlandı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) düzenlediği Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi Birinci Modülü tamamlandı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, ETSO'nun yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ ECOWOMAN projesi kapsamında eğitimin birinci modülünde Edirne'de o¨nemli miktarda ve bas¸arıyla organik u¨retim yapan Edirne Ac¸ık Ceza I·nfaz Kurumu personeline "Tarım U¨ru¨nlerinin ve Gıdaların Ekolojik ve Biyolojik U¨retiminin Organizasyonu ve Uygulanması" bas¸lıklı bir egˆitim du¨zenlendiğini belirtti.

Eğitimlerin belirli periyotlarda devam edeceğini aktaran Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Hafta boyunca, tu¨m gu¨nlere yayılan ve 30 saat su¨ren egˆitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra, saha uygulamalarına da yer verildi. Sınır bo¨lgesinde ekolojik ve organik u¨retimin uygulanması ic¸in motivasyonunun gu¨c¸lendirilmesi, ana biles¸enlerin saflıgˆının depolanması ve yo¨netilmesi ic¸in kaynaklar ve kapasite olus¸turulması gibi c¸ıktılara sahip olan egˆitim sonunda, katılımcılar sertifikalarını aldı."

Kaynak: AA