Son dakika haberi... Etkisiz hale getirilen "kırmızı" kategorideki teröriste yardım ettikleri gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Etkisiz hale getirilen "kırmızı" kategorideki teröriste yardım ettikleri gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Etkisiz hale getirilen 'kırmızı' kategorideki teröriste yardım ettikleri gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'da Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride aranan ve etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Diyarbakır sorumlusu "Agit Bismil" kod adlı Aydın Şimşek'e yardım ettikleri gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride aranan ve etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Diyarbakır sorumlusu "Agit Bismil" kod adlı Aydın Şimşek'e yardım ettikleri gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Lice ilçesi kırsalında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde düzenlenen operasyonda 18 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen Şimşek'e yardım ve yataklık ettiği belirlenen 14 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapmak" suçundan 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Operasyonda, R.M, M.M, R.M, H.M, S.Y, R.Y, K.Y, K.Y. ve S.Y. gözaltına alındı, M.Ş.M, M.M, E.P, M.M. ve M.H.M'nin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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