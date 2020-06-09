Son dakika haberi... Etkisiz hale getirilen 5 teröriste yardımdan tutuklandı
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Son dakika haberi... Etkisiz hale getirilen 5 teröriste yardımdan tutuklandı

Son dakika güncel haberi: SİİRT'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröriste yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Son dakika haberi... Etkisiz hale getirilen 5 teröriste yardımdan tutuklandı
09.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:00

SİİRT'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröriste yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Herekol Dağı bölgesinde, 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran' adlı operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından teröristlere yardım ettiği tespit edilen M.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.D., nöbetçi mahkemede tutuklandı. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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