Son dakika haberi... Etiyopya'ya sığınan 16 bin Güney Sudanlı aylardır sınırda bekletiliyor
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Son dakika haberi... Etiyopya'ya sığınan 16 bin Güney Sudanlı aylardır sınırda bekletiliyor

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Etiyopya'ya sığınan 16 bin Güney Sudanlı aylardır sınırda bekletiliyor

Son dakika haberi: Güney Sudan'da sel ve şiddet olaylarının ardından evlerini terk ederek Etiyopya'ya sığınan 16 bin kişinin, aylardır sınırda bekletildiği bildirildi.

Güney Sudan'da sel ve şiddet olaylarının ardından evlerini terk ederek Etiyopya'ya sığınan 16 bin kişinin, aylardır sınırda bekletildiği bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden (MSF) yapılan açıklamaya göre, yiyecek bulamadığı için köylerini terk ederek Etiyopya'ya sığınan binlerce Güney Sudanlı, aylardır sınırdaki kabul merkezinde çaresiz şekilde yardım bekliyor.

Mülteci kamplarına yerleşme umuduyla ülkeye giren Güney Sudanlılar, Etiyopya'nın Gambella bölgesinde sığınmacıların kabul edildiği merkezde hiçbir gıda ve sağlık yardımı olmadan derme çatma çadırlarda kalıyor.

Aileler, çocuklarını ormanda buldukları meyve ve yapraklarla beslerken, bazı aileler de topladıkları odunları satmaya çalışarak hayatlarını sürdürüyor.

Çoğu sel baskınlarında geçim kaynaklarını kaybetmiş kişilerden oluşan grupların arasında kabile çatışmalarından kaçanlar da var.

Yağmur döneminin başlamasıyla sıtma gibi pek çok hastalığın sığınmacıların ölümüne yol açmasından korkuluyor.

Etiyopya'nın Gambella bölgesinde, iç savaş sonrası ülkeye giren 330 binden fazla Güney Sudanlı mülteci bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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