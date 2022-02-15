Son dakika haberi! Etiyopya ve Kenya, Eş-Şebab ve OLA'ya ortak operasyon yapacak - Haberler
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Son dakika haberi! Etiyopya ve Kenya, Eş-Şebab ve OLA'ya ortak operasyon yapacak

AA, Tufan Aktaş - Güncel
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Son dakika haberi! Etiyopya ve Kenya, Eş-Şebab ve OLA'ya ortak operasyon yapacak

Son dakika haber: Etiyopya ve Kenya, sınır güvenliğini artırmak amacıyla Eş-Şebab ve Oromo Kurtuluş Ordusuna (OLA) karşı ortak operasyon kararı aldı.

Etiyopya ve Kenya, sınır güvenliğini artırmak amacıyla Eş-Şebab ve Oromo Kurtuluş Ordusuna (OLA) karşı ortak operasyon kararı aldı.

Addis Ababa merkezli Fana televizyonunun haberine göre, Etiyopya ve Kenya ulusal polis teşkilatlarının başındaki isimler Addis Ababa'da bir araya gelerek sınırdaki güvenliğin artırılmasına ilişkin istişarelerde bulundu.

İki ülke, sınır hattında faal olan terör örgütü Eş-Şebab ve OLA'yla ortak mücadele etme kararı aldı.

Ortak operasyonlara ilişkin mutabakat anlaşmasının ay içerisinde imzalanacağı belirtildi.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Addis Ababa, Etiyopya, Eş Şebab, Kenya, Güncel, Haberler

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