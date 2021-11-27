Son dakika haberi! Etiyopya sınırındaki çatışmada 2 Sudan askeri öldü

Sudan- Etiyopya sınırındaki çatışmada 2 Sudan askerinin öldüğü bildirildi.

AA muhabirinin Sudanlı askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Faşaka bölgesinde sınır ihlali yapan Etiyopya kuvvetleri ile Sudan ordusu arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, Sudan ordusundan bir yüzbaşı ile bir teğmen hayatını kaybetti.

Sudan basını, Etiyopya birliklerinin saldırılarında subayların yanı sıra bazı erlerin de hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İhtilaflı Faşaka bölgesi

Sudan ordusu, yaklaşık 20 yıl boyunca "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen" Faşaka bölgesini Aralık 2020'de geri aldığını duyurmuştu.

Sudan yönetimi ile topraklarının işgal edildiğini ile süren Etiyopya arasında gerginlik sürüyor.

Sudan, İngiliz işgali döneminde Etiyopya ile İngiltere arasında 1902'de imzalanan anlaşmaya dayanarak Etiyopya ile sınırlarının tam olarak belirlenmesini talep ediyor.

İki ülke, Faşaka bölgesindeki anlaşmazlık nedeniyle zaman zaman sıcak çatışmaya giriyor.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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