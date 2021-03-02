Son dakika haberi: Etiyopya'da 4 gazeteci gözaltına alındı

Etiyopya güvenlik güçleri, ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde süren çatışmaları takip eden 4 gazeteciyi gözaltına aldı.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), yaptığı yazılı açıklamada, AFP, BBC ve Financial Times için çalışan 2 tercüman ve 2 yerel gazetecinin gözaltına alındığını bildirdi.

CPJ Sahra Altı Afrika Temsilcisi Muthoki Mumo, Tigray'dan gelen bağımsız haberlerin yetersizliğinin halihazırda korkutucu olduğunu belirterek, ordunun gazetecileri, medya çalışanlarını gözaltına almasının korkuya ve otosansüre yol açabileceği uyarısında bulundu.

Mumo, Etiyopyalı yetkililere acilen medya çalışanlarını serbest bırakma çağrısı yaptı.

Etiyopya'da bir dönem Tigray'ı yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine yönelik Kasım 2020'de başlatılan askeri operasyon sürüyor.

Çok sayıda elebaşı sağ veya ölü ele geçirilirken, Birleşmiş Milletler, bazı bölgelerde çatışmaların sürdüğünü rapor ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş