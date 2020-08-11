Son dakika haberi... Etiler'de silahlı vale kavgasına ilişkin 3 gözaltı Son dakika haberine göre İstanbul Etiler'de dün akşam saatlerinde komşu iki restoranın valeleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Etiler'de dün akşam saatlerinde komşu iki restoranın valeleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Etiler'de dün akşam saatlerinde komşu iki restoranın valeleri Mehmet T. (33) ve Ümit Ö. (42) arasında silahlı kavga çıkmıştı. İşletmelere ayrılmış park alanları tartışması nedeniyle çıkan kavgada iki vale önce birbirlerini darp etmiş ardından silah çekmişlerdi. 2 vale de silahla yaralanmıştı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, olay yerinde 1 ruhsatsız tabanca bulundu. Kavga eden 2 vale ise gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında Gökhan Ç. (34) isimli şahsın olaya sonradan müdahil olduğu ve Ümit Ö.'ye ait tabancayı alıp ateş ettikten sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Gökhan Ç. de ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA