Son dakika haberi: Eti Maden, tesiste çıkan yangın nedeniyle bir gecikme yaşanmayacağını bildirdi
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Son dakika haberi: Eti Maden, tesiste çıkan yangın nedeniyle bir gecikme yaşanmayacağını bildirdi

Son dakika haberi: Eti Maden, tesiste çıkan yangın nedeniyle bir gecikme yaşanmayacağını bildirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Eti Maden tarafından, Eskişehir Kırka'da Eti Maden bünyesinde faaliyet gösteren 5 üretim tesisinden birinin atölyeler bölgesinde çıkan kısmi yangına ilişkin yapılan açıklamada, yangına acil olarak müdahale edildiğini ve üretim, sevkiyat ile satış programında herhangi bir gecikme...

Eti Maden tarafından, Eskişehir Kırka'da Eti Maden bünyesinde faaliyet gösteren 5 üretim tesisinden birinin atölyeler bölgesinde çıkan kısmi yangına ilişkin yapılan açıklamada, yangına acil olarak müdahale edildiğini ve üretim, sevkiyat ile satış programında herhangi bir gecikme yaşanmayacağı bildirildi.

Bugün, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Eskişehir Kırka'da faaliyet gösteren 5 üretim tesisinden birinin atölye bölgesinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Eti Maden tarafından, konuya ilişkin yapılan açıklamada, yangına acil olarak müdahale edildiği ve tüm çalışanların tahliye edilerek yangının kısa sürede kontrol altına alındığı kaydedildi.

Üretim, sevkiyat ve satış programında gecikme yaşanmayacak

Yangının saat 14.30 itibarıyla tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandığı ifade edilen açıklamada, yangına maruz kalan kısımda en kısa sürede gerekli çalışmalar yapılarak; üretim, sevkiyat ve satış programında herhangi bir gecikme yaşanmayacağı ve faaliyetlerin aksatılmadan sürdürüleceği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Eti Maden, tesiste çıkan yangın nedeniyle bir gecikme yaşanmayacağını bildirdi - Haberler
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