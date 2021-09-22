Son dakika haberi... Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada evdeki 4 kişinin kanında uyuşturucu tespit edildi - Haberler
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Son dakika haberi... Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada evdeki 4 kişinin kanında uyuşturucu tespit edildi

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada evdeki 4 kişinin kanında uyuşturucu tespit edildi

Son dakika habere göre Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, evde bulunan 4 kişinin kanında uyuşturucu tespit edildiğine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu, dosyaya girdi.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, evde bulunan 4 kişinin kanında uyuşturucu tespit edildiğine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu, dosyaya girdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Esra Hankulu'nun 3 Temmuz'da Mamak ilçesi Akdere semtindeki evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumundan istenen rapor dosyaya geldi.

Olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C, Furkan G. ile Hankulu'nun kanında uyuşturucu madde tespit edildiği öğrenildi.

Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dosyanın, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği kaydedildi.

Olay

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Temmuz'da ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer 2 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada evdeki 4 kişinin kanında uyuşturucu tespit edildi - Haberler
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