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Son dakika haberi! Esnaflarda bayram öncesi müşteri yoğunluğu

Son dakika haberleri: Kurban Bayramına bir gün kala Eskişehirli vatandaşlar, bayram alış verişi için geldiği çarşı ve şehir merkezindeki esnafa adeta müşteri seli yaşatıyor.

Son dakika haberi! Esnaflarda bayram öncesi müşteri yoğunluğu
30.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:41

Kurban Bayramına bir gün kala Eskişehirli vatandaşlar, bayram alış verişi için geldiği çarşı ve şehir merkezindeki esnafa adeta müşteri seli yaşatıyor.

Dünyayı olumsuz etkileyen yeni tip Korona virüs (Covid-19) yüzünden Ramazan Bayramında dışarıya çıkamayan vatandaşlar, Kurban Bayramında geçen bayramda yapamadığı alış veriş hasretini gideriliyor. Yarın yaşanacak bayramdan yaklaşık bir hafta öncesinde yoğunluğu yaşamayı başlayan Eskişehirli esnaf, bayrama bir gün kala müşterinin taleplerine yetişemiyor. Bu süreçte şehrin büyük alış-veriş merkezlerinde vatandaşlar akın ederken, bütçesine uygun bayram kıyafeti, bayram hediyesi, aktariye ürünler gibi ihtiyaç duyduğu her şeyini almak için diğerinden ucuz bulduğu çarşı eslafın kapılarında kuyruk oluşturuyor. 7'den 70'e kadar her yaştaki vatandaşlar bayram alış verişi için akın ettiği mağazanın sahipleri ise, virüs nedeniyle uzun süredir yaşadığı durgunluğunu gidermeye çalışıyor. Eskişehirli esnaf, kentin Köprübaşı, Hamam Yolu, Taşbaşı ve çevresinde bulunan mağazalarda bugün müşterinin yaşattığı yoğunluğa uzun zaman sonra şahit oldu. Diğer yandan satışların, 2019 yılın Kurban Bayramına göre az olsa da geçtiğimiz aylarda göre zirve yaptığı belirtiliyor.

"Geçen seneye göre azalma olsa da şimdi işler iyi"

Eskişehir Ticaret Odası Meclis Üyesi Mehmet Kerenciler, Kurban Bayramına bir gün kala pazardaki hareketliğini anlattı. Kerenciler, 2019 yılın bayramına göre işlerde düşüş olsa da son dönemlere göre satışların yükseldiğini belirtti. Kerenciler, "Her zaman olduğu gibi bütün bayramlarda 2 gün,3 gün önce bir hareket oluyor. Çok şükür. Memnunuz şuan. Geçtiğimiz bayramlara göre azalma var tabi. İnsanlarımız korkuyor dışarıya çıkmaya. Biz de buna katılıyoruz. Dışarıya çıkmaması için bir de söylüyoruz. Çok işi olmayan, alış-veriş yapmayan insanlar dışarıya çıkmasın. Geçen bayrama göre yüzde 25 yüzde 30 gibi bir azalma var. Sektörün yüzde 85'i, yüzde 90 bu süreçten memnunlar. Şükür, iyi bir sezon geçiriyoruz. Allah beterini göstermesin" şeklinde konuştu.

Ayrıca Ketenciler, bayram yaz ayında geldiği nedeniyle vatandaşlar en çok, kısa ket şort, gömlek, keten pantolonları, kısa kol t-şortları daha çok sattığı da belirtti.

"Bayramdan sonra da böyle devam edecek"

Kurban Bayramından sonra da işlerde düşüş olmayacağı düşünen Kerenciler, bu konuda, "Bizim Eskişehir'in azalma olmuyor pek fazla. Bizim gurbetçimiz çok. Bayramdan sonra gurbetçimizle devam ediyoruz. Çok şükür, istediğimiz sonuçları, istediğimiz ciroları alabiliyoruz" dedi.

"Ülke durumunun düzeldiği düşünüyorum"

Uzun yıllardır çarşıda kahve ve aktariye satıcısı olarak bulunan Sabahattin Küçük ise, Kurban Bayramına bir gün kala satışlardan memnun olduğu ve ülkenin durumu düzelttiği belirtti. Küçük, "3-4 günden beri bayram hareketi başladık. Güzel bir hareket var. İşlerimiz iyi. Bu son bir hafta işlerimiz iyi. Genelde tatmin ediyor. Normalin üzerinde satışlar var. Tabi her bayram böyle olur zaten. Güzel satışlarımız. Şimdi gidişat iyidir. Ülkenin durumunun düzeldiğini düşünüyorum. İşlerin açıldığı düşünüyorum. Bunlar bayramdan sonra da böyle olacak, inşallah" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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