Son dakika haberi: Esnafın dikkati sayesinde faciadan dönüldü
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Son dakika haberi: Esnafın dikkati sayesinde faciadan dönüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Esnafın dikkati sayesinde faciadan dönüldü Diyarbakır'da taşıyıcı kolonlarında çatlak meydana gelen apartmanda güçlendirme çalışmaları başladı.

30.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:37

Esnafın dikkati sayesinde faciadan dönüldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da taşıyıcı kolonlarında çatlak meydana gelen apartmanda güçlendirme çalışmaları başladı. Su sızıntısı nedeniyle depoya giden market işletmecisinin dikkati sayesinde faciadan dönüldüğü ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Kayapınar ilçesinde bulunan Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerindeki 7 katlı Yasa apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 kolonu bulunan binanın 6 taşıyıcı kolonunda çatlak meydana geldi. Apartman altında market işleten Aziz Adak su sızıntısı nedeniyle depo katına indiğinde kolonların çatladığını dikkat edince 112 acil sağlık, polis ve AFAD'a haber verdi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de binada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından binanın 6 taşıyıcı kolonunda çatlaklık tespit edildi. Binada çatlaklık tespit edilmesinin ardından ekipler, sakinleri yıkılma tehlikesine karşı tahliye etti. Ekipler, kolonu çatlayan binanın yanında bulunan iki apartmanı da tedbir amaçlı boşalttı. Çatlak kolonlu apartmanda kolon güçlendirme çalışmaları hızla başlatıldı.

Apartman altında market işleten Aziz Adak, eşinin kuzeni ile birlikte su sızıntısı olduğu için apartmanın depo katına indiğini ve 6 kolonun çatladığını gördüğünü söyledi. Adak, "Aşağıda su sızıntı olduğu için eşimin kuzeni ile bodruma indik, su sızıntısını gördük o esnada kolonlara baktığımızda 6 tane kolonun çatladığını gördük. Daha sonra emniyeti, belediyeyi aradım. Allah razı olsun geldiler, polis geldi binayı boşalttı. Bakkalım vardı, her şeyi bıraktım dışarı çıktım. Yardımcı olsalar iyi olur, nasıl uygunsa öyle yapılsın, yıkım kararı olursa adam mağdur olup dışarıda kalır, fakat güçlendirme yapılırsa sağlam bir şey ise daha iyi. Ben kahraman değilim, vatandaşlık ve komşuluk görevi yaptım" dedi.

Bölgeye gelen ekipler, binanın kolonlarında güçlendirme çalışmalarına başladı. Güçlendirme çalışmalarının ardından yapılacak olan inceleme ile binada kalınıp kalınmayacağına karar verilecek.

Son dakika haberi: Esnafın dikkati sayesinde faciadan dönüldü

Kaynak: İHA

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