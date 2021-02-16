Son dakika haberi! Esnafı silah zoruyla tehdit edip haksız kazanç sağlayan suç örgütüne Ankara merkezli operasyon: 20 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde, esnafı silah zoruyla tehdit edip haksız kazanç sağlayan suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören Etlik'te esnaf ve vatandaşı silah zoruyla tehdit edip haksız kazanç sağlayan grubun varlığını belirledi.

Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli Şanlıurfa ve Yozgat'ta eş zamanlı 2'si iş yeri olmak üzere 25 adrese operasyon yapıldı.

Onur A. ve İsmail Ö'nün elebaşılığını yaptığı 23 kişilik suç örgütünün üyesi olduğu belirlenen 20 zanlı gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise önceden tutuklanarak cezaevine konulduğu tespit edildi.

Operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, farklı çaplarda 246 fişek, 18 av fişeğiyle uyuşturucu madde ile dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların Etlik bölgesindeki esnaftan zorla para aldıkları, vermek istemeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları, bindikleri taksilere para ödemedikleri, yüklü miktarda para taşıdığını gördükleri vatandaşları araçla izleyip gasbettikleri belirlendi.

Gasp girişimi suçlamasına "trafik tartışması" dediler

Zanlıların Çankaya ilçesindeki Necatibey Caddesi'nde 2 araçla takip ettikleri bir kişiyi de gasbetmeye çalıştıkları, ateş ettikleri kişinin araçla kaçarak karakola sığındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde, gasp girişimi suçlamasını reddederek olayın trafik tartışması sonucu meydana geldiğini öne sürdükleri belirtildi.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrollerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur