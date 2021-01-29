Son dakika haberi | Eskişehirsporlu kaleci Ekrem Kılıçarslan, Atakaş Hatayspor'a transfer oldu

Gelen son dakika haberine göre TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ın Atakaş Hatayspor'a transfer olduğu bildirildi.

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ın Atakaş Hatayspor'a transfer olduğu bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ekrem Kılıçarslan'ın Atakaş Hatayspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada Yiğit Utku Gök'ün Turgutluspor'a transfer olduğu, Hasan Ulaş Uyğur'un ise sezon sonuna kadar Silivrispor'a kiralandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık