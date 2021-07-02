Son dakika haberi... Eskişehirli çocuklar Masal Evi'nde Anadolu kültürüyle yoğruluyor
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Son dakika haberi... Eskişehirli çocuklar Masal Evi'nde Anadolu kültürüyle yoğruluyor

Son dakika haberi... Eskişehirli çocuklar Masal Evi'nde Anadolu kültürüyle yoğruluyor
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Anadolu Masalları Projesi kapsamında açılan Eskişehir Anadolu Masal Evi'nde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar masal dinliyor, Anadolu kültürüyle ilgili geleneksel bilgiler ediniyor, oyunlar oynuyor.

Anadolu Masalları Projesi kapsamında açılan Eskişehir Anadolu Masal Evi'nde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar masal dinliyor, Anadolu kültürüyle ilgili geleneksel bilgiler ediniyor, oyunlar oynuyor.

Masal evi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı öncülüğünde MEB ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesinde kuruldu.

Açılışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 11 Haziran'da yapılan bina, masal çadırları, drama, dokuma, taş baskı, müzik, ebru ve seramik atölyelerinden oluşuyor.

Konusunda uzman akademisyen tarafından derlenen 81 masalın görevli öğretmenlerce anlatıldığı masal evinde çocuklara Anadolu kültürü hakkında bilgiler verilip topaç, misket, sek sek gibi geleneksel oyunlar da öğretiliyor.

Öğrenciler, çadırda dinledikleri masalın ardından etkinliklere katılıyor, bilgilerini pekiştiriyor.

Hafta içi her gün açık olan Eskişehir Anadolu Masal Evi'nde ziyaret, okul idarecilerinin randevu almasının ardından gruplar halinde gerçekleştiriliyor.

"Türkiye'nin ilk masal evi"

Anadolu Masalları İl Koordinatörü Özgül Yalınbaş, AA muhabirine, bu yapının Türkiye'nin ilk ve prototip masal evi olduğunu söyledi.

Masal evinde 5 öğretmenin görevli olduğunu ancak Eskişehir ve ilçelerinde masal anlatıcılığı eğitimi almış 900 öğretmenin bulunduğunu belirten Yalınbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar masal odamızda dinledikleri masalla ilgili etkinlikler yapmak ve bilgilerini pekiştirmek adına beceri atölyelerine alınıyorlar. Hem yaratıcılıklarını hem de masalla ilgili akıllarında kalanları canlandırabilecekleri birtakım etkinlikler yapıyorlar. Bahçemizde de geleneksel çocuk oyunlarını oynatıyoruz. Küçük çadırlarımızda da etkinlikler yapıyoruz. Çocuklar bugün sadece bir masal evinin kapısını değil, geçmişimizin, kültürümüzün de kapılarını aralıyor. İlk kez gaz lambası, yer sofrası, sedir gören çocuklarımız oluyor. Onların o andaki heyecanı bizi motive ediyor."

Yalınbaş, Masal Evi'nde hedef kitlenin okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören çocuklar olduğunu ancak 7'den 70'e herkesi beklediklerini vurguladı.

Büyük çadırda öğretmen eğitimlerine devam edeceklerini anlatan Yalınbaş, yetişkinlere de masal anlatıcılığı eğitimleri verdiklerini ifade etti.

Masal evini ziyaret eden Zehra Sarar Anaokulu öğretmenlerinden Burcu Kılınç da bu binanın çocuklar için güzel şekilde dizayn edilmiş bir merkez olduğunu dile getirerek, "Çok anlamlı ve donanımlı bir yer. Çocuklar burayı gördüğünde çok şaşırdı ve mutlu oldu. Çocukları hem eğlendiren hem geliştiren bir alan." diye konuştu.

Son dakika haberi... Eskişehirli çocuklar Masal Evi'nde Anadolu kültürüyle yoğruluyor
Son dakika haberi... Eskişehirli çocuklar Masal Evi'nde Anadolu kültürüyle yoğruluyor
Son dakika haberi... Eskişehirli çocuklar Masal Evi'nde Anadolu kültürüyle yoğruluyor
Son dakika haberi... Eskişehirli çocuklar Masal Evi'nde Anadolu kültürüyle yoğruluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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