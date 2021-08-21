Son dakika haberi: Eskişehirli çiftçilerden Manavgat'taki yangınzedelere yardım tırı
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Son dakika haberi: Eskişehirli çiftçilerden Manavgat'taki yangınzedelere yardım tırı

Son dakika haberi: Eskişehirli çiftçilerden Manavgat'taki yangınzedelere yardım tırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Eskişehirli çiftçiler tarafından bağışlanan balya ve yem yüklü yardım tırı, orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerden olan Manavgat'a yola çıktı.

Eskişehirli çiftçiler tarafından bağışlanan balya ve yem yüklü yardım tırı, orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerden olan Manavgat'a yola çıktı.

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası afet bölgesine yardım ulaştırmak için "Bir yem çuvalı da sen omuzla" adıyla kampanya başlattı. Kampanyaya büyük destek veren kentin çiftçileri, orman yangınlarından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesi için 6 ton yem ve 9 ton saman balyası bağışladı. Ziraat odasınca hazırlanan yardım tırına yüklenen balya ve yem, yangından etkilenenlere ulaştırılmak üzere yola çıktı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi: Eskişehirli çiftçilerden Manavgat'taki yangınzedelere yardım tırı
Son dakika haberi: Eskişehirli çiftçilerden Manavgat'taki yangınzedelere yardım tırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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