BALIKESİR - Kumar oynayan 46 kişiye para cezası uygulandı
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BALIKESİR - Kumar oynayan 46 kişiye para cezası uygulandı

14.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:44

Eskişehir ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 46 kişiye 196 bin 875 lira ceza verildi.

Eskişehir ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 46 kişiye 196 bin 875 lira ceza verildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan ekip, Eskibağlar Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları görülen 38 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 166 bin 250 lira ceza uygulandı.

Zabıta tarafından mühürlenen iş yerinin sorumlusu A.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde de Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sarıkız Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, içeride 8 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları belirlenen kişilere 30 bin 625 lira ceza kesildi.

Ayrıca bir kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem uygulandı.

BALIKESİR - Kumar oynayan 46 kişiye para cezası uygulandı
BALIKESİR - Kumar oynayan 46 kişiye para cezası uygulandı
BALIKESİR - Kumar oynayan 46 kişiye para cezası uygulandı
BALIKESİR - Kumar oynayan 46 kişiye para cezası uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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