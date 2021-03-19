Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı
19.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:53
Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bülent Ulaş idaresindeki 01 AEU 006 plaka tır, Eskişehir-Ankara kara yolunun 35. kilometresinde Galip Kaya'nın kullandığı 45 P 0228 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ulaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar