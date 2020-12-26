Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
26.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:33
Son dakika haberine göre Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık