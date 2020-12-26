Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

26.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:33

Son dakika haberine göre Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Öznur Çalık Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Gülben Ergen Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Mustafa Er Fatih Terim Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Altın Üsküdar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 09:33:57. #1.14#
title