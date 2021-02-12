Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması
12.02.2021 21:40 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:44
Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kente sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kente sessizlik hakim oldu.
Kentte kısıtlama saatleri ve günleri dışında yaya ile araç trafiğinin yoğun olduğu bulvar, cadde ve sokaklar sessizleşti.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler, oluşturulan uygulama noktalarında kontroller gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık