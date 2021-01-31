Son dakika haberi | Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'tan 2020 yılı değerlendirmesi Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında mart ve nisan aylarında bazı sıkıntılar yaşansa da kentte üretimin devam ettiğini söyledi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında mart ve nisan aylarında bazı sıkıntılar yaşansa da kentte üretimin devam ettiğini söyledi.

Kesikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'den dünyaya yayılan salgının dünya genelinde ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğini hatırlattı.

Türkiye'nin de salgından etkilendiğini belirten Kesikbaş, "Hepimizi mutlu eden nokta; iş kaybı yaşayan Eskişehir istihdamda önemli bir kayıp yaşamadı. Mart ve nisan döneminde bazı sıkıntılar yaşansa da üretim devam etti ve sanayinin çarkları hiç durmadan döndü." dedi.

Kesikbaş, Eskişehirli sanayicilerin salgın sürecindeki çalışmalarıyla sadece kentin değil ülke kalkınmasına büyük katkılar sağladığını vurguladı.

Eskişehir'in beyaz eşya üretimi ve havacılık sektöründe önde gelen merkezlerden olduğunu anımsatan Kesikbaş, şöyle konuştu:

"Kentte kurulu Arçelik firmamızda 2020 yılında yaklaşık 4 milyon 800 bin buzdolabı üretimi gerçekleştirilerek büyük bir başarıya imza atıldı. Ayda ortalama 400 bin buzdolabı üretiminin gerçekleştiği ilimizde dakikada 9-10 buzdolabı üretilerek ciddi bir rakama ulaşıldı. TEI-TS1400 motorunun ilk prototipi olan TS3 numaralı motor, 5 Aralık 2020'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla düzenlenen törenle TUSAŞ'a teslim edildi. TS3 motorunun tesliminin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam eden TEI, bu motorun ikiz kardeşi olan TS4 motorunun üretim ve montajını da başarıyla tamamladı. TS4 motorunun ilk ateşlemesi ve çalıştırılması, 6 Ocak 2021'de başarıyla gerçekleştirildi. Eskişehir, Türkiye'nin havacılık ve beyaz eşyada üretim üssü olduğunu bir kez daha gösterdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar