Son dakika haberi | Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'tan 2020 yılı değerlendirmesi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'tan 2020 yılı değerlendirmesi Açıklaması

31.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:53
Son dakika haberi | Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'tan 2020 yılı değerlendirmesi Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında mart ve nisan aylarında bazı sıkıntılar yaşansa da kentte üretimin devam ettiğini söyledi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında mart ve nisan aylarında bazı sıkıntılar yaşansa da kentte üretimin devam ettiğini söyledi.

Kesikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'den dünyaya yayılan salgının dünya genelinde ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğini hatırlattı.

Türkiye'nin de salgından etkilendiğini belirten Kesikbaş, "Hepimizi mutlu eden nokta; iş kaybı yaşayan Eskişehir istihdamda önemli bir kayıp yaşamadı. Mart ve nisan döneminde bazı sıkıntılar yaşansa da üretim devam etti ve sanayinin çarkları hiç durmadan döndü." dedi.

Kesikbaş, Eskişehirli sanayicilerin salgın sürecindeki çalışmalarıyla sadece kentin değil ülke kalkınmasına büyük katkılar sağladığını vurguladı.

Eskişehir'in beyaz eşya üretimi ve havacılık sektöründe önde gelen merkezlerden olduğunu anımsatan Kesikbaş, şöyle konuştu:

"Kentte kurulu Arçelik firmamızda 2020 yılında yaklaşık 4 milyon 800 bin buzdolabı üretimi gerçekleştirilerek büyük bir başarıya imza atıldı. Ayda ortalama 400 bin buzdolabı üretiminin gerçekleştiği ilimizde dakikada 9-10 buzdolabı üretilerek ciddi bir rakama ulaşıldı. TEI-TS1400 motorunun ilk prototipi olan TS3 numaralı motor, 5 Aralık 2020'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla düzenlenen törenle TUSAŞ'a teslim edildi. TS3 motorunun tesliminin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam eden TEI, bu motorun ikiz kardeşi olan TS4 motorunun üretim ve montajını da başarıyla tamamladı. TS4 motorunun ilk ateşlemesi ve çalıştırılması, 6 Ocak 2021'de başarıyla gerçekleştirildi. Eskişehir, Türkiye'nin havacılık ve beyaz eşyada üretim üssü olduğunu bir kez daha gösterdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Erol Bulut Ersun Yanal Mehmet Topal Ünal Karaman
Tüm Haberler Ankara Futbol Yangın Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'tan 2020 yılı değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 11:56:38. #1.15#
title