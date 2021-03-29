Son dakika haberi... Eskişehir OSB Başkan Vekili Saraç, OSB ve ATAP A.Ş'nin taleplerini Bakan Varank'a aktardı
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Son dakika haberi... Eskişehir OSB Başkan Vekili Saraç, OSB ve ATAP A.Ş'nin taleplerini Bakan Varank'a aktardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Eskişehir OSB Başkan Vekili Saraç, OSB ve ATAP A.Ş'nin taleplerini Bakan Varank'a aktardı

Son dakika ekonomi haberine göre Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Eskişehir OSB Başkan Vekili ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Metin Saraç, Eskişehir OSB ve ATAP A.Ş.'nin beklenti ve taleplerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a iletti.

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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Eskişehir OSB Başkan Vekili ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Metin Saraç, Eskişehir OSB ve ATAP A.Ş.'nin beklenti ve taleplerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a iletti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK Yönetim Kurulu ve Yüksek Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda söz alan Eskişehir OSB Başkan Vekili ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Metin Saraç, ATAP A.Ş. tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine kurulacak olan teknopark binalarının yapımı için finansal destek ve Eskişehir OSB'nin yeni gelişme alanları oluşturmasında yaşadığı bürokratik engellerin çözümü için Bakan Varank'tan destek istedi. Saraç ayrıca, Eskişehir'e kurulması planlanan "Yaratıcı Endüstriler Serbest Bölgesi" için Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerde istedikleri hızda ilerleyemediklerini, teşvik programı konusunda yardım beklediklerini aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine kurulacak olan teknopark binaları için Eskişehir OSB ve ATAP A.Ş. ile koordineli bir çalışma yürütülebileceğini aktardı. Bakan Varank, Eskişehir OSB'nin yeni gelişim alanında yaşadığı sorunlara ilişkin konunun takipçisi olacağını belirterek, "Ticaret Bakanlığının 'Yeni Nesil Serbest Bölgeler' adı altında bir çalışması var. Özellikle yazılımcılara yönelik kira desteği ve üst bölge teşviklerinden faydalandıracağımız bir model. Teknoparkta bunu yürütmek isterseniz biz size yardımcı olmak isteriz. Endüstri Bölgesi tarzı bir yapılanmayla buna çözüm bulabiliriz" dedi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi... Eskişehir OSB Başkan Vekili Saraç, OSB ve ATAP A.Ş'nin taleplerini Bakan Varank'a aktardı
Son dakika haberi... Eskişehir OSB Başkan Vekili Saraç, OSB ve ATAP A.Ş'nin taleplerini Bakan Varank'a aktardı
Son dakika haberi... Eskişehir OSB Başkan Vekili Saraç, OSB ve ATAP A.Ş'nin taleplerini Bakan Varank'a aktardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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