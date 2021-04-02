Son dakika haberi: Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler (2)
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Son dakika haberi: Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu; Uyuşturucuları ses sistemine gizlemişler (2)

Son dakika haberine göre 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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