Son dakika haberi: Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy göreve başladı
Son dakika güncel haberine göre Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy görevine başladı.
12.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:36
Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy görevine başladı.
Atasoy, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığındaki görevinden Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına atandı.
Albay Atasoy, Eskişehir'e gelerek görevine başladı.
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Kaynak: AA