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Son dakika haberi | ESKİŞEHİR Eskişehir'de sosyal mesafeli bayram namazı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de sosyal mesafeli bayram namazıESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı namazını kılmak için Reşadiye Camii'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı nedeniyle camide belirlenen kapasitenin dolmasının ardından cami bahçesinde yerlere seccade serip namaz kıldı.

31.07.2020 09:04 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:12

Eskişehir'de sosyal mesafeli bayram namazı

ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı namazını kılmak için Reşadiye Camii'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı nedeniyle camide belirlenen kapasitenin dolmasının ardından cami bahçesinde yerlere seccade serip namaz kıldı.

Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren camileri doldurdu. Reşadiye Camii'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı nedeniyle camide belirlenen kapasitenin dolmasının ardından cami bahçesinde yerlere seccade serip namaz kıldı. Seccadesi olmayanlara cami görevlileri tarafından naylon seccade dağıtıldı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ında katıltığı namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

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Son dakika haberi | ESKİŞEHİR Eskişehir'de sosyal mesafeli bayram namazı

Kaynak: DHA

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